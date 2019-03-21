Реал націлився на Феліпе Андерсона

Мадридський Реал визначився із альтернативою Едену Азару, якщо провалиться літній трансфер бельгійця.

Челсі вже відхилив пропозицію Реала в розмірі 60 млн фунтів в цьому місяці і дав зрозуміти, що розраховує отримати щонайменше вдвічі більшу суму, повідомляє Sky Sports.

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В Азара закінчується контракт цього червня і бельгієць не бажає його продовжувати. Однак Челсі спробує зберегти свій склад через трансферний бан і всіма силами намагатиметься втримати лідера "аристократів".

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Саме тому Реал переключив свою увагу на партнера Андрія Ярмоленка по Вест Хему – Феліпе Андерсона. Повідомляється, що за бразильця "вершкові" готові віддати 65 млн фунтів. Феліпе приєднався до складу "молотобойців" минулого літа за 33 млн фунтів.

В цьому сезоні Андерсон зіграв 31 матч в АПЛ, забивши 8 голів та віддавши 6 гольових передач.