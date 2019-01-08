Реал хоче підписати Пйонтека вже взимку

Форвард Дженоа Кшиштоф Пйонтек може продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії.

Реал зацікавлений в підписанні нападника Дженоа Кшиштофа Пйонтека, повідомляє Onda Madrid.

Пйонтек не покине Дженоа у січні

За інформацією видання, "вершкові" хочуть орендувати польського форварда під час зимового трансферного вікна.

Нагадаємо, що 23-річний гравець перебрався в Італію лише минулого літа і став справжнім відкриттям Серії А. У 19 матчах за Дженоа Пйонтек відзначився 13 голами і посідає друге місце у списку найкращих голеадорів чемпіонату Італії, поступаючись всього одним м'ячем форварду Ювентуса Кріштіану Роналду.

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