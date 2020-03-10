Реал готується до можливого звільнення Зідана – мадридці вже обрали двох топ-тренерів на заміну

Майбутнє Зінедіна Зідана на тренерському містку Реала залишається під великим питанням.

Француз усвідомлює, що його позиції у клубі далекі від ідеалу, інформує Marca.

Почеттіно назвав два чемпіонати, в яких готовий повернутися до тренерської роботи

Президент "вершкових" Флорентіно Перес формально висловлює повну підтримку тренерові, однак хоче мати надійний варіант заміни. Головний претендент – Маурісіо Почеттіно. Аргентинець раніше відмовився від пропозиції Барселони, чекаючи розвитку ситуації Зідана в Реалі. Екс-тренер Тоттенхема сподівається попрацювати на Сантьяго Бернабеу, але не раніше літа. Альтернативний кандидат – Массімілано Аллегрі, який залишається без роботи після відходу з Ювентуса.

Нагадаємо, Реал здобув лише одну перемогу в останніх 5 матчах. Мадридці втратили лідерство у Прімері та ризикують вилетіти з Ліги чемпіонів після домашніх 1:2 проти Манчестер Сіті.

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