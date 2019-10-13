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Реал готовий позбутися Модріча вже взимку – на хорвата претендують два топ-клуби

22:15 707 Читать на русском
Реал готовий позбутися Модріча вже взимку – на хорвата претендують два топ-клуби
Лука Модріч / Reuters

Хавбек Реала Лука Модріч найближчим часом може втратити своє місце у мадридському клубі.

Керівництво "вершкових" відкрито до пропозицій щодо хорвата, інформує Diario Gol.

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Реал розчарований тим, що Модріч різко втратив форму після надуспішного 2018 року. Крім того, півзахисник страждає від постійних травм, через які пропустив і початок поточного сезону. Всі ці фактори змушують мадридців задуматися над тим, щоб продати віце-чемпіона світу вже в найближче трансферне вікно. Джерело додає, що на Модріча є щонайменше два претенденти – ПСЖ і Тоттенхем, в якому 34-річний плеймейкер грав до Реала.

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До слова, Королівський клуб влітку активно шукав підсилення для свого півзахисту – преса повідомляла про інтерес іспанців до Поля Погба, Крістіана Еріксена і Донні ван де Беека.

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Теги
Трансфери Трансфери Реал Мадрид Лука Модріч Лука Модріч Тоттенхем Тоттенхем ПСЖ ПСЖ Іспанія
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