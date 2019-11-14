Реабілітація Зінченка затягується – відома дата повернення українця до тренувань

Півзахисник збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко проведе в лазареті команди довше, ніж очікувалося.

За інформацією британського видання Manchester Evening News, реабілітація Зінченка триватиме ще мінімум три тижні. Називається навіть дата ймовірного повернення хавбека до тренувань – 6 грудня.

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Нагадаємо, що майже три тижні тому Зінченку зробили в Барселоні операцію на лівому коліні. Тоді головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола стверджував, що Олександр повернеться у гру через 4-5 тижнів.

В нинішньому сезоні за Манчестер Сіті 22-річний футболіст зіграв 9 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

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