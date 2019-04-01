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Расінг став чемпіоном Аргентини – фанат приніс на святкування череп свого покійного діда

18:43 231 Читать на русском
Расінг став чемпіоном Аргентини – фанат приніс на святкування череп свого покійного діда
Расінг святкує чемпіонство / Фото ФК Расінг

Аргентинський Расінг тріумфував у внутрішній першості за тур до завершення чемпіонату.

В 24-му турі аргентинської Суперліги Расінг Авельянеда зіграв внічию на виїзді з Тігре (1:1) і достроково оформив чемпіонство.

Для тріумфаторів це вже 18-й титул внутрішньої першості в історії.

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Вболівальники аргентинського гранда шаленіли від здобуття чергового кубку, а один із фанатів приніс на святкування череп свого покійного дідуся, який у свій час також був палким прихильником Расінга.

В останньому турі Расінг зустрічається зі своїм найближчим переслідувачем Дефенсою Хустісією, але зважаючи на відрив у 4 очки – поєдинок перетворився на формальність.

Теги
Світ Чемпіонат Аргентини Расінг Авельянеда Расінг Авельянеда футбольні курйози
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