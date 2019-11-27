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Ракицький: Збірна України і без мене грає добре – я там буду зайвим

14:23 1264 Читать на русском
Ракицький: Збірна України і без мене грає добре – я там буду зайвим
Ярослав Ракицький / ФК Зеніт

Захисник російського Зеніта Ярослав Ракицький прокоментував своє рішення припинити виступи за збірну України.

"Після мого рішення завершити виступи за збірну хтось критикував, а хтось писав, що розуміє мене. Збірну обговорювати не дуже хочу. Скажу так: без мене команда і так грає добре. Я там буду зайвим", – цитує захисника Зеніта Фонтанка.

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Нагадаємо, нещодавно Ракицький оголосив про завершення виступів за національну команду. Востаннє він виходив на поле у футболці збірної України восени 2018-го – захисник зіграв усі 90 хвилин у переможному матчі Ліги Націй проти Чехії (1:0). Всього у складі "синьо-жовтих" Ракицький провів 54 матчі і забив 5 голів.

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Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Зеніт Зеніт Збірна України Українці за кордоном
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