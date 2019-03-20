ПСЖ побореться з Манчестер Юнайтед за Дугласа Косту

Бразильський півзахисник Ювентуса Дуглас Коста влітку може змінити клубну прописку.

ПСЖ влітку побореться з Манчестер Юнайтед за півзахисника Ювентуса Дугласа Косту, повідомляє Le10Sport.

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Бразилець в цьому сезоні більше запам'ятався травмами, дискваліфікаціями та автомобільною аварією, аніж діями на футбольному полі. Коста забив лише один гол і віддав дві гольові передачі в 24 іграх сезону.

Раніше його вже пов'язували з переходом у Манчестер Юнайтед та Челсі, але Ювентус не мав наміру продавати бразильця. Нині ситуація змінилася, і Дуглас Коста знаходиться в списку гравців, з якими "б'янконері" може попрощатись влітку.

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Нагадаємо, що Коста перейшов до складу Ювентуса з Баварії за 46 млн євро, але зараз через свій вік та спад у формі півзахисник оцінюється приблизно в 30-35 млн євро.