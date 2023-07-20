"Ми довго мовчали, боячись нашкодити. Але час йде, і нічого не змінюється. Саша "Мюнхен" – боєць полку "Азов" родом із окупованого Донбасу, медик, захисник Маріуполя та представник ультрас донецького Шахтаря – більше року в російському полоні.

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Пройшовши пекло міських боїв у Маріуполі, пройшовши "Азовсталь", Оленівку та донецький СІЗО, все ще залишається без волі. Обтяжливі обставини – народжений на Донбасі, ультрас донецького Шахтаря, патріот України. Зараз він в полоні! І його не хочуть віддавати. Такою є доля нас, корінних жителів Донбасу, що не зрадили Україну, ставши на її захист зі зброєю в руках.

Ми повинні зробити так, щоб його позивний був у всіх на устах – можливо це дасть хоч якесь просування для його якнайшвидшого повернення додому! Свободу всім вірним синам України! Свободу "Мюнхену"!" – написав на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер Овчаренко.

Нагадаємо, багато бійців полку "Азов" залишаються в полоні російських окупантів, але Україна робить усе можливе, щоб повернути їх додому.

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