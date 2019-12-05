Пропозиція придбати Карпати за символічну гривню залишається у силі, – директор клубу Ящишин

Виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин поділився своїм баченням розвитку клубу, а також заявив, що "зелено-білі" готові розглянути варіант зі зміною власника.

"Ми вже втомилися від жалюгідних результатів протягом останніх років. І ми не хочемо продовжувати сидіти в болоті турнірної таблиці. Це не шлях Карпат.

Карпати продаватимуть футболістів, щоб мати ресурси на життя, – директор клубу Ящишин

Наш шлях – отримати нарешті обіцяну можливість розвиватися, відповідати вимогам фінансового фейр-плей (витрачати не більше заробленого), зробити клуб незалежним від настрою будь-якого інвестора і ставити найвищі завдання, а саме – боротися за медалі та регулярно виступати в єврокубках.

Зробити це без розбудови інфраструктури, що має забезпечити не лише власне футбольні потреби, але і створити фінансовий фундамент для розвитку, на наш погляд, нереально. Але! Якщо хтось з можновладців чи бізнесменів має інший рецепт розвитку клубу – будь ласка, пропозиція придбати Карпати за символічну гривню залишається у силі", – цитує Ящишина офіційний сайт "зелено-білих".

Карпати можуть припинити існування – клуб звернувся до влади Львова

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація, що почесний президент Карпат Петро Димінський вже протягом тривалого часу не виділяє коштів на клуб. Взимку львів'яни начебто планують влаштувати розпродаж гравців, щоб мати ресурси для існування.

"Пропонував Лієдсона в Карпати". Він відкривав бразильський ринок, створював Practic і мирив Маркевича з Димінським