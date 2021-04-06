Очільник вінницького клубу Артур Загорулько, який продовжує виходити на поле у складі своєї команди, озвучив фінансову складову в Ниві.

Нива В / ФК Нива В

"Дивлячись як у кого. Мінімальна зарплата десь 8 000 гривен.

Екс-форвард Шахтаря став новим президентом Нива Вінниця

Максимальна – секрет. У президента, для прикладу, немає зарплати", – сказав Загорулько в інтерв'ю SportArenaTV.

Нагадаємо, 27-річний вихованець Шахтаря став президентов Ниви у січні 2021 року. Після зимової паузи вінницька команда здобула три перемоги поспіль і посідає після 14-ти турів у турнірній таблиці групи А Другої ліги 8 сходинку, набравши 15 очок.

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