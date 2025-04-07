"Дивлячись, як наші громадяни віддають свої останні копійки на допомогу фронту, у цей самий час у пресі з'являються шокуючі дані про надзвичайно високі зарплати, які необґрунтовано отримують керівники УАФ.

Поворознюк потрапив у черговий скандал – президент Інгульця отримав гнівну відповідь від жіночої збірної України

Українська асоціація футболу є громадською спілкою, а відтак зобов'язана бути відкритою перед футбольною громадськістю та звітувати за свою діяльність. Як президент клубу УПЛ, звертаюсь щодо роз'яснень, та у відповідь на мій лист вимагаю оприлюднення відомостей щодо виплат керівному складу УАФ за грудень 2024 року", – йдеться у заяві Поворознюка, опублікованій на офіційному сайті Інгульця.

До слова, наразі клуб з Петрового посідає останнє, 16-те місце у турнірній таблиці УПЛ. У доробку команди 16 очок після 22-х турів.

Оболонь перемогла Інгулець у битві за виживання, наблизивши петровців до вильоту з УПЛ