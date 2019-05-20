Поттер очолив Брайтон – він вибивав Зорю з Ліги Європи

Колишній керманич шведського Естерсунда та валлійського Суонсі Грем Поттер призначений головним тренером Брайтона.

44-річний фахівець зайняв вакантне після відставки Кріса Г'ютона місце, повідомляє офіційний сайт Брайтона.

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Грем Поттер у минулому сезоні працював із Суонсі в Чемпіоншипі та фінішував на 10-му місці. У 2010-2018 рр. він тренував шведський Естерсунд і сенсаційно вивів скандивавів до 1/16 фіналу Ліги Євроли в сезоні 2017/18. На груповому етапі турніру шведи залишили позаду берлінську Герту та луганську Зорю.

Брайтон завершив сезон в АПЛ на 17-му місці, набравши 36 очок. "Чайки" перемогли лише в трьох із останніх 23-х матчів чемпіонату й лише на 2 пункти випередили зону вильоту.