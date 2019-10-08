Португалія зазнала втрати перед матчем відбору Євро-2020 проти збірної України

Збірна Португалії зіштовхнулась з кадровими проблемами за кілька днів до матчів євровідбору проти Люксембургу (11 жовтня) та України (14 жовтня).

Табір команди Фернанду Сантуша покинув півзахисник Рафа Сілва, інформує офіційний сайт федерації футболу Португалії.

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Вчора представник Бенфіки пройшов медичне обстеження, яке підтвердило, що він не зможе допомогти своїй збірній у найближчих матчах. Сілва вже повернувся в розташування свого клубу, де розпочне відновлення від отриманого пошкодження.

Нагадаємо, що Португалія є головним конкурентом України у боротьбі за лідерство групи В відбору на Євро-2020. В активі чинних чемпіонів Європи 8 очок після чотирьох матчів, у команди Шевченка – 13 пунктів після п'яти ігор.

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