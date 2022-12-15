Ще один наставник національної збірної став жертвою Мундіалю в Катарі.

Фернанду Сантуш покинув посаду головного тренера збірної Португалії, повідомляє прес-служба місцевої федерації футболу.

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Контракт 68-річного фахівця був розрахований до 2024 року, але виліт Роналду і Ко в 1/4 фіналу ЧС-2022 від Марокко (0:1) визначив долю наставника.

Нагадаємо, Сантуш очолював португальську команду з вересня 2014 року (109 матчів, 67 перемог, 19 поразок і 23 нічиї). Під його керівництвом вона виграла Євро-2016 та Лігу націй-2019.

Серед кандидатів на вакантну посаду називають Жозе Моурінью, тренера молодіжки Руя Жорже, екс-тренера Шахтаря Паулу Фонсеку, Жорже Жезуша, Паулу Бенту та Карлуша Кейруша.

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