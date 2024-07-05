Збірні Португалії та Франції зустрічаються в рамках 1/4 фіналу Євро-2024. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Португалія – Франція розпочнеться о 22:00 за київським часом. Команди вийдуть на поле Фолькспаркштадіум у Гамбурзі. Дивитися гру наживо можна на медіа-сервісі Megogo за наявності відповідної підписки.

Португалія – Франція: анонс матчу 1/4 фіналу Євро-2024

Третє Євро поспіль ці команди зіграють між собою. У 2016 році вони зустрілися у фіналі, який завершився мінімальною перемогою Португалії. На минулому чемпіонаті Європи ці збірні були в групі смерті (разом із Німеччиною й Угорщино), Франція вийшла в плейоф з першого місця, в останньому турі зігравши з піренейцями внічию 2:2.

Португалія – Франція стартові склади:

Португалія: Кошта – Канселу, Пепе, Діаш, Мендеш – Палінья, Фернандеш, Вітінья – Сілва, Роналду, Леау.

Франція: Меньян – Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес – Канте, Чуамені, Камавінга – Коло Муані, Мбаппе, Грізманн