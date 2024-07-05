Збірна Франції в рамках чвертьфіналу Євро-2024 зіграє з Португалією. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Збірна Португалії під керівництвом Роберто Мартінеса монструозно пройшла відбір до Євро-2024, вигравши усі матчі в групі зі Словаччиною, Ісландією, Боснією, Люксембургом і Ліхтенштейном. Різниця м'ячів шалена – 36:2. Піренейці влаштовували розгроми з рахунком 9:0, 6:0 чи 5:0, а Роналду забив 10 голів. "Селесао" нарешті заграли в агресивний футбол, на відміну від часів прагматичного Фернанду Сантуша.

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Тим більш несподіваним став блідий перфоманс португальців на чемпіонаті Європи. Так, вони домінували над чехами, але ті самі сіли в "автобус" – і тримали нічию до останніх хвилин. Турків розгромили легко, однак потім сталася поразка від Грузії й 120 хвилин нічийної драми зі Словенією. Після такого виступу виникли величезні сумніви щодо здатності пройти Францію у чвертьфіналі.

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Португальці розчаровують не результатами, а футболом. Команда з настільки потужним кадровим вибором продемонструвала критично бідний атакувальний плей-бук. В арсеналі "селесао" простежується всього дві ідеї: просування м'яча на дриблінгу або звалювання на фланги з подальшим кросом. Дуже часто контрвипад завершується подачею на дальню стійку, куди прибігають по два футболісти.

Все це виглядає примітивно для такої збірної, як Португалія. Статистика говорить, що підопічні Роберто Мартінеса ефективні в своєму стилі – вони другі після Іспанії за кількістю очікуваних голів. Втім, варто не забувати про слабку групу, в якій усі суперники погано оборонялись.

У 120-хвилинному поєдинку з більш організованою Словенією перфоманс "селесао" виявився не таким вже й крутим. Тільки 3 з 19-ти ударів були проведені з гри з меж штрафного (один заблокували), а за очікуваними голами без пенальті вдалося награти на 1,2 xG. При цьому час від часу команда зупинялася, а балканці ще й кілька крутих контратак провели.

Hier macht es #Costa besser, auch wenn es schwieriger ist. Er könnte sich noch tiefer fallen lassen, musste aber zum Stehen kommen, als #Sesko hoch schaut. Ab da war klar, dass er jeden Moment abschließen wird. #PORSVN #EURO2024 pic.twitter.com/Ns4TDslcYY — Sascha (@SaschaFltr) July 2, 2024

Взагалі, у португальців простежуються проблеми з балансом атаки й оборони, які ускладнюються наявністю двох повільних центрбеків (Пепе й Діаша) при високій захисній лінії. Грузини, словенці й турки доволі часто тікали на простір – той же Шешко двічі виходив віч-на-віч з Коштою. Хто знає, де б зараз були Роналду та Ко, якби на сейви голкіпера та три відбитих 11-метрових у серії.

Словом, Португалія залишається такою ж спрощеною й прагматичною, як і при Фернанду Сантуші. Попри купу класних футболістів, вона все так же заточена під результативність Роналду – от тільки Кріштіану досі не забив на Євро-2024. Марнуючи моменти у матчі зі Словаччиною, він ще й почав плакати, що для командного духу навряд чи добре.

Збірна Франції багато в чому нагадує португальців. "Гальські півні" такі ж прагматичні – до чвертьфіналу Євро-2024 вони дійшли з трьома голами. Точніше, з двома пенальті та автоголом. Страшно навіть уявити, який футбол нас чекає у сьогоднішній зустрічі.

Дідьє Дешам теж намагається експлуатувати сильні якості своїх зірок, однак робить це набагато краще за Роберто Мартінеса. Мбаппе не дають м'яч, аби він просто біг вперед – під Кіліана створюють перевантаження на лівому фланзі, де починається карусель комбінацій. Завдяки цьому новачок Реала добре почуває себе і проти високої лінії оборони, і проти низького блоку.

Взагалі, гра другим номером у Франції поставлена дуже добре. Показовою стала перемога над Австрією – відкривши рахунок, віце-чемпіони світу віддали м'яч і почали розривати на зустрічних курсах. При цьому "Ле Бле" добре збалансовані, в чому неабияк допомагає наявність Канте. Нголо не тільки випалює все живе в опорній зоні, а й сам розганяє швидкі атаки з проникними передачами.

Збірну Дідьє Дешама часто порівнюють з Англією Гарета Саутгейта, однак вони схожі тільки "сухою" стилістикою. В ігровому плані колективи неспівставні – Франція залишається дуже швидкою, агресивною й класно організованою командою. "Гальські півні" постійно створюють моменти високого ґатунку. Саме вони контролюють хід гри.

Співвідношення очікуваних забитих голів (права ось) і допущених очікуваних голів на власні ворота (верхня ось)

Невиразні результати й низька результативність не повинні лякати – з поляками просто не пощастило, а з Нідерландами із самого початку обрали максимально обережну тактику. Питання виникають тільки в центрі оборони, адже Упамекано й Саліба припускаються помилок час від часу, але в цілому команда Дідьє Дешама виглядає дууже спокійною. Саме тому на неї всі й ставлять.

Орієнтовні склади на матч Португалія – Франція

Португалія: Кошта – Далот, Пепе, Діаш – Канселу, Сілва, Фернандеш, Вітінья, Мендеш – Роналду, Леау.

Франція: Меньян – Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес – Канте, Чуамені, Камавінга – Дембеле, Мбаппе, Грізманн

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