Пономар став гравцем Волині

Колишній нападник Олександрії Віталій Пономар перебрався до луцької Волині.

Волиняни підсилилися досвідченим форвардом, повідомляє Footboom.

УПЛ оголосила офіційний формат чемпіонату України на сезони 2020/21 та 2021/22

За інформацією видання, Пономар уже підписав контракт із лучанами. Угода розрахована на 2 роки. Незабаром Волинь офіційно презентує екс-нападника Олександрії.

У сезоні 2018/19 Віталій Пономар провів 24 матчі в Прем'єр-лізі, в яких забив 1 м'яч і віддав 1 асист. Раніше він захищав кольори луганського Комунальника, Шахтаря-3, Полтави, свердловського Шахтаря та Украгрокома.