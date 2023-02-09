Пішов із життя Маркос Алонсо Пенья, який свого часу виступав за Барселону і низку іспанських клубів.

Маркос Алонсо Пенья помер 9 лютого. Останні два роки він боровся з важкою хворобою. Колишньому футболісту було 63, повідомляє Marca.

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Він виступав на позиції атакувального півзахисника. Дебютував в елітному дивізіоні Іспанії у 17-річному віці за Расінг Сантандер. Алонсо з 1982-го по 1987 рік зіграв 182 матчі за Барселону (39 голів), після чого провів 88 поєдинків у складі мадридського Атлетіко (10 м'ячів). 22 рази виходив на поле за національну збірну Іспанії (1 гол).

У складі Барселони Маркос виграв 5 титулів (чемпіонство Іспанії, Кубок, Суперкубок і два Кубка ліги).

Це батько Маркоса Алонсо, який нині виступає за Барселону, перейшовши з Челсі. Цікаво, що батько Алонсо-старшого теж був футболістом. Маркос Алонсо Імас, відомий як Маркітос, захищав кольори Расінга, Мурсії, Реала Мадрид та Еркулеса.

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