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Помер легендарний гравець Карпат Герег – він вигравав Кубок СРСР

14:03 1370 Читать на русском
Помер легендарний гравець Карпат Герег – він вигравав Кубок СРСР
Іван Герег (по центру) / ФК Карпати

Легендарний захисник Карпат та володар Кубка СРСР-1969 Іван Герег помер на 75-му році життя.

Карпати на своєму офіційному сайті повідомили про смерть свого колишнього захисника Івана Герега у віці 74 років.

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Герег був частиною команди, яка здобула Кубок СРСР-1969. Загалом в усіх турнірах він відіграв у складі "зелено-білих" 259 матчів.

Після завершення ігрової кар'єри працював у СДЮШОР Карпати, пізніше почав займатись бізнесом та меценатством, долучившись до побудови церкви в селі Конопниця, де і завершився його життєвий шлях.

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