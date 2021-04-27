Помер колишній тренер та керівник Шахтаря, який присвятив клубу 15 років
19:04 - Читать на русском
Сумна звістка застала футбольну спільноту України зненацька. У вічність відійшов Михайло Калінін.
Михайло Калінін помер у 89-річному віці, повідомляє офіційний сайт Шахтаря. Причини смерті не називаються.
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Михайло Васильович присвятив своє життя донецькому футболу. Спершу був у горлівському Шахтарі, опісля перебрався в донецький. У 1975-1987 і 1992-1995 роках Калінін був тренером, начальником команди. Багато працював з воротарями "гірників".
До слова, Калінін також обіймав посаду віце-президента Донецької обласної федерації футболу з 1989 по 2011 роки.
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