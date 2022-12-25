Помер колишній гравець Ювентуса – у нього був цироз печінки через зловживання алкоголем
21:00 - Читать на русском
Колишній півзахисник Ювентуса Фабіан О'Ніл пішов з життя у святковий день.
Ювентус на своєму офіційному сайті повідомив, що колишній хавбек туринців Фабіан О'Ніл пішов з життя у віці 49 років.
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Corriere dello Sport повідомляє, що в уругвайця були досить серйозні проблеми з алкоголізмом – він мав через це проблеми зі здоров'ям, зокрема гострий цироз печінки.
За свою кар'єру О'Ніл встиг пограти за уругвайський Насьйонал та італійські Кальярі, Ювентус та Перуджу. Завершив виступи ще в далекому 2003 році.
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