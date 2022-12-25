Колишній півзахисник Ювентуса Фабіан О'Ніл пішов з життя у святковий день.

Ювентус на своєму офіційному сайті повідомив, що колишній хавбек туринців Фабіан О'Ніл пішов з життя у віці 49 років.

Смерть напередодні Різдва: 22-річного футболіста застрелили на вулиці

Corriere dello Sport повідомляє, що в уругвайця були досить серйозні проблеми з алкоголізмом – він мав через це проблеми зі здоров'ям, зокрема гострий цироз печінки.

За свою кар'єру О'Ніл встиг пограти за уругвайський Насьйонал та італійські Кальярі, Ювентус та Перуджу. Завершив виступи ще в далекому 2003 році.

Мессі та Роналду заклопотані, Златан зрадив традиції, Лунін дебютує в ролі тата: як футбольний світ святкував Різдво