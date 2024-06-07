Збірна України зіграє проти Польщі у підготовчому спарингу перед Євро-2024. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Польща – Україна відбудеться 7 червня у Варшаві на стадіоні Народовий. Стартовий свисток пролунає о 21:45. Для господарів це буде перший товариський поєдинок цього літа, а підопічні Сергія Реброва вже встигли розписати "суху" нічию з Німеччиною.

Польща – Україна: анонс товариського матчу

Де дивитися матч Польща – Україна? Гру будуть транслювати місцеві телеканали Суспільного. Наприклад, Суспільне Київ чи Суспільне Львів тощо. Дивитися поєдинок можна лише на каналах у цифровому ефірі T2, IPTV і кабельних мережах. Крім цього, за умовами договору, місцеві телеканали Суспільного мовлення на OTT-платформах не транслюватимуть футбол Україна – Польща. Дивитися онлайн матч збірної України можна на медіасервісі MEGOGO за наявності відповідної підписки.

Напередодні польські ЗМІ повідомляли, що їхня збірна зіграє не найсильнішим складом. Вочевидь, Сергій Ребров також вирішив дати ігрову практику тим, хто отримував її менше.

Стартові склади:

Польща: Скорупскі – Ківйор, Саламон, Валюкевіч – Залевскі, Романчук, С. Шиманскі, Скурашь – Зєлінскі – Букса, Милик

Україна: Бущан – Тимчик, Таловєров, Бондар, Миколенко – Сидорчук, Маліновський – Ярмоленко, Судаков, Зубков – Довбик