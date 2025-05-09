Динамо продовжує боротьбу за чемпіонство. Так, це звучить дещо іронічно – киян де-факто "коронували" задовго до Класичного – однак насправді відрив від Олександрії становить всього чотири залікових бали. Суто теоретично може трапитись так, що за два тури до кінця сезону лідерів відділятиме одне очко.

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Втім, у такий розклад ніхто не вірить. Більш ймовірним є взяття золотих медалей вже у цьому турі. Олександрія завтра зустрінеться з Карпатами – а ймовірність невдачі "містян" у Львові надзвичайно висока. Якщо динамівці здолають Полісся, то навіть нічиєї від конкурента буде достатньо для дострокового тріумфу в УПЛ. Умовні +6 після завершення туру гарантують чемпіонство завдяки кращим результатам в особистих зустрічах.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 26-го туру УПЛ 2024/25 між Поліссям і Динамо. Коефіцієнт на перемогу команди Імада Ашура – 4,75. На тріумф підопічних Олександра Шовковського фахівці дають 1,82.

У житомирян теж є серйозне турнірне завдання. Кривбас завдяки успішному дограванню з Лівим Берегом потіснив "вовків" із зони єврокубків, хоча за очками у них рівність – по 43. Стільки ж мають Карпати. Відповідно, навіть нічия ризикує стати фатальною для Полісся. Треба битись за перемогу.

Але чи здатні підопічні Імада Ашура на такий подвиг? З огляду на останні результати, відповідь здається очевидною. Після березневої міжнародної паузи колектив виграв лишень два матчі чемпіонату з шести – у кризових Ворскли та ЛНЗ. Житомиряни розписали нічию з Карпатами й Колосом, не змогли здолати Лівий Берег і зазнали поразки в надважливому поєдинку з Олександрією.

Рівень футболу Полісся навесні залишався вкрай посереднім. Майже у всіх випадках команда видавала лишень один тайм з моментами та певним контролем гри, а кількість помилок і недопрацювань була дуже високою. Особливо в перехідних фазах. Втім, у півфіналі Кубка "вовки" тримали нічию з Шахтарем до 110-ї хвилини.

У чемпіонаті підопічні Імада Ашура набрали аж чотири очки проти Шахтаря. Це – дуже серйозно. На грандів поліщуки налаштовуються належним чином, хоча в осінній зустрічі з Динамо сталася заслужена поразка. (1:2).

Киянам не слід розслаблятись. Безумовно, ймовірне чемпіонство є абсолютно заслуженим, але ідеальною команда Олександра Шовковського не була. Яскрава нічия з Шахтарем продемонструвала усі проблеми "біло-синіх" – головними з них є вразливість під пресингом (доведена Ворсклою, Зорею та "гірниками"), часті помилки захисників і неможливість підтримувати високу інтенсивність понад тайм.

Між тим, Полісся вміє затискати високим пресингом. Також у житомирян є сильні вінгери, які здатні скористатись повільністю Ярмоленка та високими позиціями Дубінчака – хоча восени Гуцуляк і Назаренко виглядали переконливіше. Якщо вадами "біло-синіх" користувались Оболонь, то і "вовки" матимуть шанси.

От тільки слід відзначити й інший нюанс – Динамо не знає поразок в України з травня 2024-го, а за весь час роботи Олександра Шовковьского (з листопада 2023-го) команда програла тільки Шахтарю. За цей час кияни провели 50 матчів УПЛ та Кубка, тріумфувавши 40 разів. Саме тому букмекери ставлять на тріумф столичного гранда.

Кадрова ситуація

Травмовані: Тейлор (під питанням) – Михавко (під питанням)

Дискваліфіковані: Майсурадзе (Полісся)

Орієнтовні склади на матч Полісся – Динамо

Полісся: Волинець – Віалле, Чоботенко, Матіч, Михайліченко – Бабенко, Сарапій – Гуцуляк, Крушинський, Назаренко – Батіста

Динамо: Нещерет – Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак – Михайленко – Ярмоленко, Буяльський, Шапаренко, Кабаєв – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – тотал менше 2,5, перемога Динамо

Полісся здатне відібрати очки у Динамо попри всі проблеми в попередніх матчах. У рамках УПЛ навіть Оболонь може створити сенсацію з грандом, тож гіпотетична осічка киян не здивувала б сама по собі. Вона б здивувала інакше – важко уявити невдачу киян у настільки відповідальну мить, коли чемпіонство можна відсвяткувати вже завтра.

Гостям буде важко. Великої кількості голів не очікуємо, але ризикнемо поставити на перемогу підопічних Олександра Шовковського. Динамо занадто вмотивоване, склад у гранда кращий, а восени "біло-сині" били значно сильніше Полісся – нинішня команда Імада Ашура є лише блідою тінню версії з першого кола.