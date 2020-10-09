Колишній півзахисник Миная Владислав Микуляк нещодавно став одним із помічників Василя Кобіна і тепер розповів про свої враження від нової посади.

"Після завершення чемпіонату в Першій лізі ми поговорили з головним тренером Василем Кобіним і вирішив завершити кар'єру футболіста. Все-таки, пограв чимало і час дати дорогу молодим. Можна сказати, що завершив кар’єру на переможній ноті, адже ми завоювали золоті медалі чемпіонату.

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Керівництво клубу запропонувало мені увійти до тренерського штабу основної команди і я, звісно, довго не думав і відразу погодився. Поки що тільки освоююся в новій ролі, не звик ще до цього амплуа. Інколи хочеться вибігти на поле та допомогти хлопцям, але пора вже забувати про це і зосередитися на новій роботі.

Мені ще треба багато що навчитися у своїх колег. Буду намагатися постійно вдосконалювати свої тренерські навички. У нас в команді багато технічних футболістів, тому думаю буде кому роздавати передачі. Думаю, що наша команда себе проявить в УПЛ. Як показали перші тури, то з усіма командами можна грати. Так, десь грандам поступаємося, але з іншими можна сміливо боротися та вигравати", – цитує Владислава Микуляка офіційний сайт клубу.

Зауважимо, що Владислав є справжньою легендою клубу. Микуляк виступав за Минай з моменту його заснування – 2015 року. На професійному рівні провів 48 матчів за клуб, в яких зробив 6 гольових передач.

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