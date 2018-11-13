"Піцу замовляли?" – Наполі влаштував найкрутішу презентацію форми для матчів Ліги чемпіонів

Наполі дуже оригінально презентував третій комплект форми для єврокубків.

Італійський Наполі спільно із технічним спонсором, компанією Kappa, влаштував неординарну презентацію третього комплекту форми, в якому команда буде грати виключно в Лізі чемпіонів.

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Організатори заходу обіграли найвідоміший стереотип про Італію та упакували форму в коробки з-під піци з ексклюзивним дизайном. Цей набір не можна було купити, тільки отримати безпосередньо під час презентації.