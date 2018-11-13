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"Піцу замовляли?" – Наполі влаштував найкрутішу презентацію форми для матчів Ліги чемпіонів

17:15 710 Читать на русском
"Піцу замовляли?" – Наполі влаштував найкрутішу презентацію форми для матчів Ліги чемпіонів
Каліду Кулібалі в новій формі Наполі / фото із соцмереж

Наполі дуже оригінально презентував третій комплект форми для єврокубків.

Італійський Наполі спільно із технічним спонсором, компанією Kappa, влаштував неординарну презентацію третього комплекту форми, в якому команда буде грати виключно в Лізі чемпіонів.

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Організатори заходу обіграли найвідоміший стереотип про Італію та упакували форму в коробки з-під піци з ексклюзивним дизайном. Цей набір не можна було купити, тільки отримати безпосередньо під час презентації.

Теги
Італія Відеоновини Наполі Наполі Ліга чемпіонів Футбольна форма
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