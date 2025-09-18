Комітет етики та чесної гри УАФ відкрив розслідування після підозрілих змін коефіцієнтів на кубковий матч Нива Тернопіль – Полтава.

Матч 1/16 фіналу Кубка України між тернопільською Нивою та Полтавою опинився в центрі гучного скандалу. Як повідомляє ТаТоТаке, ліцензовані букмекерські компанії України зняли з лінії або призупинили прийом ставок на цю гру через підозрілі рухи коефіцієнтів.

Зафіксовані зміни викликали зацікавлення Комітету етики та чесної гри УАФ. Відповідальні за доброчесність, а також тренерські штаби та керівництво обох клубів були офіційно попереджені про можливі маніпуляції.

"Станом на зараз Комітетом з етики та чесної гри вже відкрито службове розслідування", – зазначає джерело.

Нагадаємо, що сам поєдинок завершився сенсаційною перемогою тернопільської Ниви – команда з Першої ліги розгромила представника Прем’єр-ліги Полтаву з рахунком 3:0 та вийшла до 1/8 фіналу турніру.

