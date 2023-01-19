"Завдання Петракова – не вдарити обличчям в бруд, виступити добре. Можливо, поборотися за друге місце. Петраков був серед тих тренерів, які наважились і вірять, що ці завдання можливо виконати. Гадаю, якщо не буде гучних поразок, то результат сприйматимуть позитивним.

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Одним з кандидатів ще був Валерій Карпін. Навіть президент федерації підтвердив, що були інші варіанти, хоча імен і не назвав. Гадаю, вони усі були з ближнього зарубіжжя", – резюмував вірменський журналіст Роберт Маркосян у коментарі ВЗБІРНА.

Додамо, що вірмени у відборі Євро-2024 потрапили до групи D, де суперниками стануть Туреччина, Хорватія, Латвія та Уельс.

Петраков у своїй стихії – побачимо Вірменію на Євро-2024?