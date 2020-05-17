Перший тур Бундесліги після відновлення чемпіонату призвів до рекорду

Заборона відвідувати футбольні матчі прогнозовано вплинула на кількість користувачів, які дивляться поєдинки на платних платформах.

Повернення Бундесліги призвело до нового рекорду кількості користувачів, які переглядали матчі на платних телеканалах. Таких виявилося 3,68 млн глядачів, а ще 2,45 млн подивилися безкоштовну трансляцію на Sky Sports News HD, повідомляє Kicker.

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Sky зафіксував значне зростання інтересу до футбольних матчів – порівняно з періодом до карантину, кількість переглядів зросла удвічі – і це без матчу Баварії, яка свій поєдинок проти Уніона зіграє сьогодні. Безумовно, головна причина цього – те, що всі матчі чемпіонату Німеччини проходять без вболівальників.

Нагадаємо, Бундесліга стала першим топ-чемпіонатом Європи, який вийшов з карантину.

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