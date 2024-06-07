Товариський матч

Румунія – Ліхтенштейн – 0:0

Збірна Румунії зганьбилася в домашньому матчі з Ліхтенштейном. У Бухаресті команда Едварда Йорденеску не зуміла забити скромному Ліхтенштейну – зустріч завершилася нульовою нічиєю. Єдине, що виправдовує тренера – рішення експериментувати зі складом. У цій грі Йорденеску перевірив у дії багатьох резервістів.

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Як інформує портал GSP, екс-тренер Шахтаря і Динамо Мірча Луческу не витримав цієї ганьби і покинув VIP-ложу задовго до фінального свистка. Після матчу Луческу розкритикував рішення Федерації футболу Румунії провести цей матч. "Особливе значення мали не результати, а підготовка. Ми грали проти команди, яка не бігла далі центру поля. Не думаю, що це був найкращий спаринг-партнер перед чемпіонатом Європи. Жодна команда не зіграє так на Євро-2024, як Ліхтенштейн", – зазначив Мірча.

Перший матч на Євро-2024 Румунія зіграє з Україною 17 червня.