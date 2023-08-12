Арсенал переграв Ноттінгем Форест (2:1) у 1 турі чемпіонату Англії. Відео голів і огляд матчу АПЛ 2023/24 дивіться на "Футбол 24".

Захисник Олександр Зінченко через недостатню готовність опинився поза заявкою на гру. На позиції українця вийшов новачок Юрр'єн Тімбер.

Арсенал бив Ноттінгем Форест у дивному матчі АПЛ – 2 шедеври, копія гола у ворота України, втрата зіркового новачка

За весь перший тайм Ноттінгем зміг тільки одного разу завдавати удару по воротах Арсенала. Команда Артети мала значну перевагу у володінні, що дозволило "канонірам" двічі відзначитися. Нкетія та Сака записали у свій актив по голу. Але варто відзначити і асист Мартінеллі у моменті з першим голом – це було ефектно.

По перерві Арсенал продовжив тиснути на суперника, втім, Ноттінгем зміг вдало використати один з нечисленних моментів. Під завісу гри Авоньї скоротив відставання. Арсенал втримав свою перевагу і набрав перші три очки.