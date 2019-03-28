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Перша ліга: Волинь розгромно перемогла Суми, забивши 7 м'ячів

18:20 470 Читать на русском
Перша ліга: Волинь розгромно перемогла Суми, забивши 7 м'ячів
Суми – Волинь – 0:7

Волинь каменя на камені не залишила від Сум в матчі 20-го туру Першої ліги.

 

Україна. Перша ліга, 20-й тур

Суми – Волинь – 0:7

Голи: Горопевшек, 13, Хагназарі, 32, 57, Бартуловіч, 61 (пен.), Волошинович, 62, 85, Климець, 90+2

Волинь не помітила Суми у матчі 20-го туру розіграшу Першої ліги. Підопічні Тлумака двічі забили до перерви та ще п'ять разів засмутили голкіпера господарів по перерві. Дубль у свій активі записали Хагназарі, Волошинович. Ще по-одному м'ячеві забивали Горопевшек, Бартуловіч, який реалізував пенальті, та Климець.

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Зазначимо, що Суми наразі сильно лихоманить, команда навіть не змогла з'явитися на матч попереднього туру. Через певні неігрові причини сумчани не змогли взяти участь у матчі із Агробізнесом, який мав відбутися у Волочиську.

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Волинь Волинь Суми Суми Перша ліга Суми - Волинь
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