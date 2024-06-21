Як стало відомо Футбол 24, власник тернопільського ТРЦ "Подоляни" Василь Чубак викупив у ФК Хуст місце в Першій лізі і перевезе клуб у Тернопіль.

Клуби УПЛ масово заявили дублі, 4 нові імена, Хуст "воскрес" – офіційний склад учасників Першої та Другої ліг 2024/25

З наступного сезону у Першій лізі буде виступати новий клуб Хуст-Подоляни (Тернопіль).

Нагадаємо, раніше закарпатський клуб програв Звягелю за сумою двох перехідних матчів та вилетів у третій дивізіон. Однак чемпіон Другої ліги – Дружба (Мирівка) – заявив, що знімається зі змагань через закон про мобілізацію (керівництво не може забронювати гравців і гарантувати безпеку від дій ТЦК). Як наслідок, Хуст повідомив, що готовий замінити Дружбу і був включений до складу команд Першої ліги на сезон 2024/25.

До слова, базовий день початку змагань у другому дивізіоні – 25 липня.

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