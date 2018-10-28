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Перша ліга: Оболонь-Бровар на останніх секундах вирвав перемогу у Прикарпаття

21 жовтня 18:39 288 Читать на русском
Перша ліга: Оболонь-Бровар на останніх секундах вирвав перемогу у Прикарпаття
ФК Оболонь-Бровар

Прикарпаття на власному полі не змогло здобути очки у матчі 14-го туру Першої ліги з Оболонь-Бровар.

Матч пройшов в обопільній боротьбі і було важко віддати перевагу комусь із суперників. Ймовірно, незадовільна якість поля завадила командам продемонструвати свій найкращий футбол.

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Єдиний гол у цій зустрічі вже у компенсований арбітром час забив гравець Оболоні-Бровар Єфремов, в ефектному стрибку замкнувши навіс з лівого флангу.

Після цього матчу Оболонь-Бровар набрав 22 очки та піднявся на 5 місце у турнірній таблиці Першої ліги. Прикарпаття залишилося на 10-й позиції, маючи у своєму активі 14 залікових пунктів.

Перша ліга, 14 тур

Прикарпаття – Оболонь-Бровар – 0:1

Гол: Єфремов, 90+1

Перша ліга14 турРух (Івано-Франківськ)

Прикарпаття - Оболонь-Бровар: Неділя 21 жовтня 2018

Прикарпаття
Матч завершено
0 : 1
Оболонь-Бровар
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Теги
Перша ліга Прикарпаття Прикарпаття Прикарпаття - Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар
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