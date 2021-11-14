"Приємно повідомити, що відомий іспанський спеціаліст Луїс Кортес, найкращий тренер жіночих команд за версією УЄФА і найкращий тренер Іспанії, який цього року з жіночою командою ФК Барселона переміг у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА, здолавши Челсі з рахунком 4:0, погодився на мою пропозицію очолити національну жіночу збірну України.

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Відповідне кадрове рішення буде розглянуте Виконкомом УАФ 17 листопада. І в разі підтримки моєї пропозиції, наші футболістки збірної та клубні жіночі команди України отримають можливість перейняти найкращий європейський досвід. Адже Луїс, разом з двома помічниками з Іспанії, готові не тільки тренувати збірну, але й ділитися своїми знаннями з розвитку жіночого футболу, які вони успішно реалізували в Каталонії.

Таким чином, 17 листопада Виконком УАФ розгляне одразу два важливі кадрові питання: призначення куратором наших рефері Ніколу Ріццоллі і обрання Луїса Кортеса новим головним тренером національної жіночої збірної", – написав Павелко на своїй Facebook-сторінці.

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