Пеллегріні розчарований травмою Ярмоленка і закликав змінити трансферні правила

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні заявив, що зимове трансферне вікно негативно вплинуло на його команду.

"Зимове трансферне вікно нам досить сильно зашкодило. Команда втратила концентрацію, і я кажу не тільки про Марко Арнаутовіча, були і інші футболісти, які думали піти.

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Я б не дозволяв клубам здійснювати стільки угод, скільки вони хочуть. Було б добре, щоб гравець не міг грати за два клуби в одному сезоні. Це не здається мені серйозним. Нехай клуби змінюють одного футболіста, або замінять того, хто отримав травму.

Ми втратили Ярмоленко і Карлоса Санчеса на весь сезон, тому, могли б взяти їм заміну. Мені не подобаються нинішні правила, коли все засновано на фінансах. Звичайно, з одного боку добре, коли можна заробити більше грошей, але має бути і повага. Повага до контрактів і вболівальників.

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Агенти повинні нести відповідальність, а не весь час розповідати футболістам про гроші. Нехай вони це роблять в кінці сезону, а не цілий рік, заважаючи гравцям концентруватися на грі", – цитує Пеллегріні Daily Mail.