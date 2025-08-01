Партизан розгромив Олександрію в матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій 2025/26 (4:0). Дивіться голи та огляд матчу на "Футбол 24".

Олександрія не зуміла взяти у Партизана реванш за поразку 0:2 в першому матчі. Більш того, українська команда поступилася сербам ще більшим рахунком.

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Тон зустрічі задало раннє вилучення Джоселіна Бехіратче, яке було досить суперечливим: повтори епізоду показували, що тут можна обійтися не тільки без червоної, але і фолу взагалі. Але VAR вирішив не переглядати момент.

Коли в другому таймі Олександрія залишилася вдев'ятьох після вилучення Ндіка Матама, команда Кирила Нестеренка пропустила тричі – хет-триком відзначився Йован Мілошевіч.

Трохи пізніше Партизан забив четвертий гол, а Стойковіч в його складі заробив третє в матчі вилучення.