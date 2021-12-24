Голкіпер Миная Данило Кучер вирішив покинути закарпатську команду, про що повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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Причини відходу 24-річного гравця наразі не відомі – його контракт з клубом був чинний до літа 2023 року.

"Хочу подякувати Минаю за проведений час у клубі! Окреме дякую ультрас. Хлопці, ваша підтримка була завжди на висоті, на кожній грі я відчував вашу атмосферу після сейву, ваше скандування мого прізвище надавало мені більшої впевненості та адреналіну. Кажу щиро: Ви завжди залишитеся у мене в серці", – написав Кучер у соцмережі.

Нагадаємо, Кучер перейшов в український клуб в липні 2021-го з латвійського РФШ у статусі вільного агента. У поточному сезоні провів за Минай 16 матчів, в яких пропустив 24 голи і двічі залишав свої ворота у недоторканності. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

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