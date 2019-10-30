Оргкомітет "Росія-2018" планував фінансово стимулювати чиновників ФІФА – оприлюднені суми підкупу

Чиновники, які працювали над тим, аби здобути для Росії право приймати чемпіонат світу 2018 року не гребували нічим – в мережі опублікували переписку, що свідчить про можливий підкуп членів ФІФА.

Потроху випливають подробиці навколи чемпіонату світу по футболу 2018 року, який проходив у Росії. Зокрема, стало відомо, що оргкомітет "Росія-2018" при виборі країни-господині чемпіонату світу 2018 року розглядав можливість підкупу чиновників ФІФА, повідомляє телеграм-канал Black Mirror.

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У соцмережі було опублікувано фрагменти листування між колишнім главою департаменту культури Москви Сергієм Капковим і заступником гендиректора оргкомітету "Росія-2018" Олександром Джорджадзе. Останній надіслав Капкову, а також Аркадію Дворковичу і Олександру Плутніку, помічнику Ігоря Шувалова (віце-прем’єр-міністр Російської Федерації – прим.), лист на тему "Досьє на чиновників ФІФА". У файлі, який містився у розсилці, була особиста інформація про членів виконкому ФІФА і можливі методи впливу на них, аби домогтися їх прихильності перед вибором країни-господині ЧС.

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Так, в документі сказано, що голос Франца Беккенбауера можна отримати за "щедру винагороду консультаційних послуг" його радника, що оцінюється у 3 млн євро і ще 1,5 млн євро у разі перемоги російської заявки. Досягти схильності Мішеля Платіні можна через "вплив на потужних комерційних партнерів УЄФА". На Йозефа Блаттера можна вплинути через його племінника, компанія якого володіє телевізійними правами ФІФА. Голос британця Джеффа Томпсона можна отримати за цінні подарунки його дружині, а вийти на американця Чака Блейзера можна через Романа Абрамовича. Голоси інших членів виконкому ФІФА пропонується отримати простим підкупом, у деяких випадках – прямим.

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В іншому листі робиться акцент на тому, що "необхідно встановити контакт з довіреними особами членів виконкому, а також визначити в російській бізнес-еліті осіб, чиї комерційні інтереси перетинаються з інтересами членів виконкому, адже деякі з них є великими бізнесменами".

Нагадаємо, 21-й чемпіонат світу з футболу пройшов у Росії з 14 червня по 15 липня 2018 року. Мундіаль проводився на 12 стадіонах в 11 російських містах. Це перший чемпіонат світу з футболу, на якому використовувалася система VAR. Перемогу у турнірі святкувала збірна Франції, яка переграла у фіналі збірну Хорватії (4:2). Бронзовим призером стала збірна Бельгії, яка перемогла у матчі за 3-е місце збірну Англії (2:0). Фінальний матч було зіграно 15 липня на стадіоні Лужники у Москві.

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