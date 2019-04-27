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Олімпік – Карпати – 3:2 – відео голів та огляд матчу

19:37 383 Читать на русском
Олімпік – Карпати – 3:2 – відео голів та огляд матчу
Олімпік – Карпати – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Олімпік переміг Карпати в результативному матчі 26-го туру Прем'єр-ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Олімпік – Карпати.

9’ Геннадій Пасіч
83’ Максим Дегтярьов
84’ Матар Дійє
 
Франціско Ді Франко 36’
Крістіан Понде 54’
9’ Геннадій Пасіч
36’ Франціско Ді Франко
54’ Крістіан Понде
83’ Максим Дегтярьов
84’ Матар Дійє

Олімпік швидко відкрив рахунок зусиллями Євгена Пасіча. Ще у першому таймі "леви" відповіли влучним ударом Ді Франко.

Олімпік у неймовірному стилі переміг Карпати та опустив львів'ян у зону перехідних матчів

А от у другому таймі розпочались справжні "гойдалки". Карпати вийшли вперед завдяки голу Понде, але в кінцівці матчу господарі забили два голи за 2 хвилини – відзначились Дегтярьов та Матар Дійє.

Ці 3 очки поміняли команді місцями – тепер Олімпік посідає 3 місце в другій шістці (27 очок). У Карпат на 2 пункти менше – "леви" опустились у зону перехідних матчів.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Відеоновини Карпати Карпати Олімпік - Карпати Олімпік Олімпік
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