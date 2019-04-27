Олімпік – Карпати – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Олімпік переміг Карпати в результативному матчі 26-го туру Прем'єр-ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Олімпік – Карпати.

Олімпік швидко відкрив рахунок зусиллями Євгена Пасіча. Ще у першому таймі "леви" відповіли влучним ударом Ді Франко.

Олімпік у неймовірному стилі переміг Карпати та опустив львів'ян у зону перехідних матчів

А от у другому таймі розпочались справжні "гойдалки". Карпати вийшли вперед завдяки голу Понде, але в кінцівці матчу господарі забили два голи за 2 хвилини – відзначились Дегтярьов та Матар Дійє.

Ці 3 очки поміняли команді місцями – тепер Олімпік посідає 3 місце в другій шістці (27 очок). У Карпат на 2 пункти менше – "леви" опустились у зону перехідних матчів.