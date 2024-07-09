Олександрія уклала угоду з нападником Олександром Філіпповим, повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт гравця з клубом розрахований до 31 травня 2026 року.

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Олександр, який є вихованцем донецького футболу, грав за київський Арсенал, маріупольський Іллічівець, краматорський Авангард, чернігівську Десну, бельгійський Сінт-Трейден, латвійський Рига та дніпровський СК Дніпро-1.

До слова, Філіппов підписав зі СК Дніпро-1 річний контракт у серпні 2023-го. Угода гравця з "спортклубівцями" добігла кінця 30 червня і сторони не змогли домовитись щодо його пролонгації. За цей час він провів у складі команди 27 матчів, у яких відзначився 9 голами та 3 асистами. Transfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч євро.

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