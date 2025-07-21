Сторінка Української асоціації футболу в Твіттері була перейменована в Andre Crojne.

У понеділок, 21 липня, невідомі зламали акаунт-сторінку УАФ у Твіттері, йдеться в заяві організації в Telegram. "Акаунт УАФ в X (колишній Twitter) зламали. Ми працюємо над тим, щоб відновити доступ до сторінки", – сказано в тексті.

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Раніше зловмисники перейменували сторінку в Andre Crojne. На ній з'явилася реклама криптобіржі.

У сторінки УАФ в Твіттері 24,4 тисячі підписників. Що цікаво, останній "легітимний" запис каналу на даний момент датований сьогоднішнім днем, 16:10 за київським часом – організація проанонсувала швидке надходження в продаж квитків на матч Україна – Франція.