"Реал вже показував, що, коли нам потрібно перемагати, ми можемо це зробити, але ми повинні доводити це на полі, одних слів недостатньо.

Шахтар – Реал – 2:0 – відео голів і огляд матчу

Нам не вистачає стабільності, яка завжди у нас була. Ми проводимо чудовий матч і два поганих, один хороший – два поганих. Ми повинні якомога швидше виправити це.

Коли суперник виходить вперед, ми втрачаємо впевненість у собі і граємо не так, як робили до пропущеного м'яча. Ми повинні змінити це, знайти рішення, як стати кращими", – цитує Модріча Marca.

У квартеті В неймовірно закручена інтрига – путівки в плей-офф ЛЧ будуть розігруватись в останньому турі. Наразі лідирує Борусія М з 8 очками, Шахтар йде другим (7 пунктів), випереджаючи Реал за додатковими показниками (7), а Інтер розташовується на дні (5). В останньому турі "гірники" зустрінуться з "нерадзуррі".

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