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Один з керівників Ювентуса розповів, коли клуб задумався над підписанням Роналду

22:08 710 Читать на русском
Один з керівників Ювентуса розповів, коли клуб задумався над підписанням Роналду
Роналду – гравець Ювентуса / фото: ФК Ювентус

Спортивний директор Ювентуса Фабіо Паратічі зізнався, що клуб почав розмірковувати над підписанням Роналду після першого матчу 1/4 фіналу ЛЧ 2017/18.

Ювентус серйозно почав задумуватись над підписанням Роналду після поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала, у якому португалець забив неймовірний гол. Про це розповів спортивний директор туринців Фабіо Паратічі.

"Коли Кріштіану зірвав овації після свого гола, ми протягом тижня спілкувалися з його агентом Жорже Мендешем. Він сказав, що Кріштіану вражений увагою, яку він отримав. Він хотів би одного разу зіграти за Юве.

Фанати Ювентуса аплодували стоячи шедевру Роналду – Кріштіану відповів поклоном

Вже пізніше я розмовляв з президентом Аньєллі, тому що потрібно було залагодити все з фінансової точки зору, це була найскладніша частина. Президент подумав кілька годин і сказав: "Вперед, подивися, чи є у нас реальний шанс".

Це була конкретна і унікальна можливість запросити неймовірного гравця", – цитує Паратічі Football Italia.

До слова, сьогодні Роналду пройшов медогляд у Ювентусі та дав першу прес-конференцію, а туринський клуб вже "відбив" майже половину трансферу Кріштіану лише за день продажу футболок.

Ліга чемпіонів1/4 фіналу, перші матчіЮвентус Стедіум (Турин)

Ювентус - Реал Мадрид: Вівторок 03 квітня 2018

Ювентус
Матч завершено
0 : 3
Реал Мадрид
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