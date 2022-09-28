Український півзахисник Олександр Нойок продовжить кар'єру в Маккабі Бней-Рейна, повідомляє прес-служба ізраїльтян.

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Умови та терміни контракту не повідомляються.

Нагадаємо, Нойок – вихованець Шахтаря, в якому і розпочав професіональну кар'єру у 2010 році. В Україні встиг пограти за Говерлу, Металіст і донецький Металург. У 2016-му розпочав свій закордонний вояж – виступав у Білорусі за Динамо Мінськ, Динамо Брест і Рух, у російському Оренбурзі та кіпрському Аполлоні. Команду з Лімасола Олександр покинув у серпні за обопільною згодою сторін. Transfermarkt оцінює гравця у 800 тисяч євро.

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