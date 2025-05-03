"Новий Ямаль": юний футболіст Барселони став зіркою соцмереж завдяки космічному дриблінгу
Адам Каруал, черговий талант Ла Масії, привернув увагу завдяки своїй техніці роботи з м'ячем, що нагадує Ламіна Ямаля.
Відео, де юний Адам Каруал обігрує п'ятьох захисників і віддає гольову передачу, швидко набрало популярності в соцмережі Х.
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Каруал приєднався до академії Барселони Ла Масія в липні 2023 року і вже встиг проявити себе. Починав юний німець у Борусії Менхенгладбах і ПСВ, а тепер грає за команду Infantil з молодіжної системи Барселони.
Багато фанатів вже порівнюють його з Ламіном Ямалем – зіркою клубу. Вболівальники активно коментують відео, називаючи Каруала найбільшим талантом Ла Масії та "наступним великим гравцем". Один з фанатів зазначив: "Він обігрує захисників наче професіонал! Від нього точно чекають великих досягнень".
Інший користувач написав: "Вже зараз видно, що цей хлопець має величезний потенціал. Виглядає так, ніби він народився, щоб грати в Барселоні".
Не залишився осторонь і відомий агент Жорже Мендеш, який звернув увагу на потенціал молодого гравця і, за чутками, веде переговори щодо співпраці з перспективним футболістом каталонців.
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