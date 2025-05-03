Відео, де юний Адам Каруал обігрує п'ятьох захисників і віддає гольову передачу, швидко набрало популярності в соцмережі Х.

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Каруал приєднався до академії Барселони Ла Масія в липні 2023 року і вже встиг проявити себе. Починав юний німець у Борусії Менхенгладбах і ПСВ, а тепер грає за команду Infantil з молодіжної системи Барселони.

Багато фанатів вже порівнюють його з Ламіном Ямалем – зіркою клубу. Вболівальники активно коментують відео, називаючи Каруала найбільшим талантом Ла Масії та "наступним великим гравцем". Один з фанатів зазначив: "Він обігрує захисників наче професіонал! Від нього точно чекають великих досягнень".

Інший користувач написав: "Вже зараз видно, що цей хлопець має величезний потенціал. Виглядає так, ніби він народився, щоб грати в Барселоні".

Не залишився осторонь і відомий агент Жорже Мендеш, який звернув увагу на потенціал молодого гравця і, за чутками, веде переговори щодо співпраці з перспективним футболістом каталонців.

4-0. Moha Akhomach scores what an incredible assist by Adam Qaroual. pic.twitter.com/dw7ZovSSxG — ArsenKveFCB (@ArsenKveFCB) September 28, 2024

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