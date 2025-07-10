Брати футболісти загинули в автокатастрофі в ніч з 2 на 3 липня в Іспанії. Зелений Lamborghini Huracán злетів з дороги та відразу спалахнув, не залишивши пасажирам шансів на порятунок. Цивільна гвардія Іспанії озвучила версію, що причиною втрати керування став розрив шини. Також було припущення, що автомобіль Жоти перевищував дозволену швидкість. Втім, щонайменше двоє свідків заперечують цю інформацію.

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"Я зняв це на відео, зупинився, намагався допомогти, але, на жаль, нічого не зміг вдіяти. Моя совість чиста. Я знаю, через що пройшов тієї ночі, хоча й не розумів, хто був усередині авто. Мої найглибші співчуття родині.

Я даю слово родині Жоти, що хлопці не перевищували швидкість. Я бачив марку та колір автомобіля, коли вони проїжджали повз мене. Вони їхали дуже спокійно. Я їжджу цією дорогою щодня з понеділка по суботу. Я знаю, що це за дорога, і я бачив справді обурливі речі з боку інших автомобілів, але вони їхали дуже спокійно. Було темно, проте я чудово бачив марку та колір транспортного засобу. Пізніше, на жаль, це закінчилося аварією", – Marca цитує водія вантажівки Хосе Азеведо. Його слова дублює інший далекобійник Жозе Алейшу Дуарте, якого Жота також обганяв у ту фатальну ніч.

Нагадаємо, похорон 28-річного Діогу та 25-річного Андре відбувся 5 липня у португальському Гондомарі. Усього за 10 днів до трагедії форвард Ліверпуля зіграв весілля зі своєю давньою коханою Руте, з якою виховував трьох дітей.

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