Новачок УПЛ перед стартом чемпіонату підписав шістьох футболістів. Офіційний сайт Полтави повідомив, що клуб домовився про співпрацю з воротарями Микитою Мінчевим та Даніїлом Єрмоловим, півзахисником Олексієм Хахльовим, фулбеком Микитою Кононовим, захисником Олегом Веремієнком та хавбеком Артемом Аніщенком.

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Микита Мінчев є вихованцем донецького Шахтаря, останнім клубом гравця був першоліговий Агробізнес. Даніїл Єрмолов раніше виступав за тернопільську Ниву, Кремінь та Металіст, після чого перебрався до Ворскли. Втім, в основному складі Єрмолов грав лише за Ворсклу-2 у Другій лізі, за яку провів 10 поєдинків.

Микита Кононов є вихованцем Дніпра, на дорослому рівні виступав за СК-Дніпро-1 та ЮКСА. За два сезони у складі клубу ЮКСА провів 34 матчі та забив 2 голи. Артем Аніщенко раніше грав за низку італійських клубів: Трапані, Казале, Орвіетана. Після повернення до України захищав кольори аматорської Олімпії та пограв за друголіговий Гірник-Спорт. У команді з Горішніх Плавнів провів 14 матчів, відзначився трьома голами.

Олег Веремієнко раніше виступав за Львів, Карпати та Рух. Останнім його клубом було Поділля, де Веремієнко відіграв 64 матчі, забив три голи та віддав три асисти. У 2019 році гравець став чемпіоном світу U-20 у складі збірної України. Крім того, Полтава підписала ще одного переможця того мундіалю – Олексія Хахльова, який раніше грав у другій команді Алавеса, Карпатах, Минаї та Зорі.

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