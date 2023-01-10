Півзахисник Данило Кревсун не планує розривати зв'язки з Батьківщиною навіть після переходу у топ-клуб Німеччини.

– Хотів би зіграти за основну команду Борусії?

– Звичайно, це одна з моїх цілей на майбутнє.

– А про що глобальне мрієш у футболі?

– Мрію виграти Лігу чемпіонів. Спочатку хотілося б пробитися до збірної України і також завоювати з нею всі можливі трофеї.

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– Чи плануєш повернутися в Україну після нашої перемоги у війні?

– Звичайно, я хотів би приїхати, щоб відвідати друзів та батька, які залишились в Україні. Але якщо у мене все буде добре в Борусії – я хотів би залишитися тут. Але при цьому завжди б із радістю приїжджав до збірної України. Це мрія для кожного футболіста, – запевнив Кревсун в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, 17-річний Данило переїхав у Німеччину після повномасштабного вторгнення росіян. Восени він став найкращим бомбардиром Пройссена в західній Бундеслізі U-19 (4 голи за 7 матчів) і отримав запрошення від дортмундської Борусії.

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