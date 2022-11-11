"Ніхто не хотів псевдореферендумів": Караваєв емоційно прокоментував звільнення Херсона
Гравець Динамо та збірної України Олександр Караваєв, який родом із Херсона, поділився думками щодо звільнення міста від російських загарбників.
"Мурахи по шкірі. Весь цей час там залишалися мої рідні. Я пропонував їм виїхати, але батьки принципово не хотіли цього робити. Як міг, так їм допомагав. Добре, що можна було розраховуватися банківськими картками, тому проблем з їжею та водою не було. Були періоди, коли на тиждень зникав зв’язок, я не знав, що в них там коїться. Могло бути все що завгодно, є приклади Маріуполя, Бучі, Харкова – всіх населених пунктів, де були рашисти й робили звірства. Надіявся на краще, що нічого цього не буде. Батько в кожній СМС казав, що вони вірять в ЗСУ.
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Батьки принципово не купували російських SIM-карт. З ними ще була жінка мого рідного брата з двома дітьми, другу дитину вона народила в окупації, у квітні. Брат – моряк, він був за кордоном, коли все розпочалося. Він там й залишається, заробляє гроші, ходить в море. Хоч наше прізвище й має російське коріння, а мій батько має багато родичів в Росії, він повністю розуміє, що відбувалося тоді, коли був СРСР, що відбувалося пізніше і зараз. Він проти всього, що вони пропагандують. Навіть не хочуть цього чути.
Україна живе й хоче розвиватися. Так, у нас є проблеми, але ми можемо самостійно розвиватися. Багато з нас спілкувалися російською мовою, але відколи все розпочалося, всі переходять на українську. Всі розуміють, що це необхідно. Багато читав, що наші партизани продовжували свою діяльність в Херсоні.
Коли зараз бачу, що наші зайшли в місто… В Херсоні 300-350 тисяч населення, 200-250 тисяч з яких виїхали. Але цей відсоток, який залишився, все одно за Україну. Коли зайшли ЗСУ, всі повиходили з українськими прапорами й показали, що хочуть жити в Україні. Коли були ці псевдореферендуми, ніхто не виходив, ніхто цього не хотів. Весь світ це бачить, тільки на Росії думають, що все це так класно й добре. Завжди знав та вірив, що добро перемагає зло. Все буде Україна", – сказав Караваєв у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.
Також гравець Динамо записав коротке відеозвернення до фанатів клубу, яке опублікувала пресслужба.
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